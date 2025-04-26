Хуситы заявили о пострадавших россиянах при ударе США по Йемену

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести», — написал Джамаль Амир в соцсети X. Власти России не подтверждали информацию о пострадавших россиянах в результате удара США по Йемену.