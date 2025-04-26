Трамп пригрозил Путину банковскими санкциями после обстрелов объектов на Украине

В своем посте Трамп также пожаловался, что его критикуют, несмотря на его усилия по достижению мира на Украине. По его словам, «провальная» газета The New York Times в любом случае отзовется плохо о заключенной им сделке между Россией и Украиной, даже если «это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных». Он добавил, что один из авторов — Питер Бейкер (он же написал биографию бывшего президента США Барака Обамы) — по требованию редактора написал, что Украина должна вернуть все свои территории, в том числе Крым.