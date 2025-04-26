Ватикан посадил Зеленского в первом ряду в нарушение протокола

Перед заупокойной мессой Зеленский и Трамп провели короткую встречу, которая продлилась около 15 минут. Украинский лидер назвал ее «очень символичной» и сообщил, что обсуждал с коллегой «полное и безусловное прекращение огня». Трамп покинул Рим сразу после мессы и не стал продолжать переговоры с Зеленским. Украинский президент также пообщался с Макроном и Стармером.