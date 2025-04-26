Ватикан посадил Зеленского в первом ряду в нарушение протокола

Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду — в одном ряду с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, пишет The Telegraph.
На траурной церемонии на площади Святого Петра в Ватикане украинский лидер и первая леди Елена Зеленская сидели рядом с президентом Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.
Большинство иностранных лидеров были рассажены в соответствии с названием своей страны и тем, являются они президентами или главами правительств. Согласно дипломатическому протоколу, мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своей страны на французском языке в алфавитном порядке.
Трамп и Макрон с супругами расположились поодаль от Зеленского, справа от него. Американского лидера вместе с первой леди Меланией посадили между президентами Финляндии Александром Стуббом и Эстонии Аларом Карисом, сообщает CNN. Во французском языке США начинаются с буквы E — États-Unis, отмечает Telegraph.
«Я считаю, что они [Зеленский с супругой] заполнили вакантное место», — сказал изданию пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.
В остальных случаях протокол соблюдался неукоснительно — в частности, принц Уэльский, представлявший короля Великобритании Карла III, был посажен в третьем ряду, рядом с уходящим канцлером Германии Олафом Шольцем, который является главой правительства, а не главой государства, отмечает газета. Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер Джорджа Мелони также оказались в разных местах в соответствии с протоколом.
На похоронах присутствовали премьер-министр Британии Кир Стармер и его супруга, а также бывший президент США Джо Байден, сидевший в пятом ряду.
Перед заупокойной мессой Зеленский и Трамп провели короткую встречу, которая продлилась около 15 минут. Украинский лидер назвал ее «очень символичной» и сообщил, что обсуждал с коллегой «полное и безусловное прекращение огня». Трамп покинул Рим сразу после мессы и не стал продолжать переговоры с Зеленским. Украинский президент также пообщался с Макроном и Стармером.
Понтифик умер 21 апреля от инсульта в возрасте 88 лет. Гроб с его телом положили в склеп в базилике Санта-Мария-Маджоре.