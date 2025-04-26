Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках

«Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу», — сказал Рогов РИА Новости.