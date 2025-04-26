Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов прокомментировал слова Кличко о территориальных уступках

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что заявление мэра Киева Виталия Кличко о территориальных уступках ради временного перемирия раскрыло истинные планы Владимира Зеленского, настроенного на продолжение военного конфликта.

Источник: © РИА Новости

Ранее Кличко заявлял, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий для временного мира с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа.

«Кличко многое известно, потому что он связан с правящей в Германии верхушкой и олигархами. Он четко сказал о временном мире, тем самым по сути раскрыл истинные планы Зеленского, который не хочет постоянного мира, но готов на многое, чтобы каким-то образом выторговать паузу», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Зеленский вынашивает план воспользоваться паузой в конфликте, чтобы накопить оружие и укомплектовать с помощью насильственной мобилизации новые подразделения ВСУ. «Все это ради того, чтобы подготовиться к новой агрессии и провокации», — считает собеседник агентства.