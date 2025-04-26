Беглов: 176 тысяч петербуржцев приняли участие в общегородском субботнике

В этом году субботник приобрел особый смысл. 9 мая мы будем отмечать 80-летие Победы. Кроме того, 2025-й объявлен Президентом Годом Защитника Отечества. Поэтому особое внимание мы уделили памятникам и мемориалам, связанным с воинской славой России, отдавая дань уважения тем, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Это наш долг — сохранить их подвиг не только в граните, но и в наших сердцах.