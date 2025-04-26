Беглов: 176 тысяч петербуржцев приняли участие в общегородском субботнике

В общегородском субботнике приняли участие свыше 176 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Среди них — сотрудники дорожных организаций, жилищно-коммунальных служб, скверов и парков, школьники и студенты, представители органов власти и местного самоуправления, но главным образом — неравнодушные граждане, стремящиеся внести свой вклад в улучшение облика города, сообщил по итогам мероприятия губернатор Александр Беглов.
Участники субботника занимались облагораживанием парковых зон, скверов и улиц, ликвидировали скопившийся мусор и прошлогоднюю листву. Специалисты — приводили в порядок газоны, обновляли и красили ограждения, игровое оборудование, малые архитектурные формы, мыли фасады зданий, дворы, улицы и элементы дорожной инфраструктуры.
Как отметил Александр Беглов, сегодняшний день продемонстрировал сплочённость, ответственность и заботу петербуржцев о своём городе. Более 176 тысяч человек разных возрастов и профессий вышли на улицы, чтобы сделать Санкт-Петербург ещё более ухоженным и привлекательным. Эти цифры — отражение активной гражданской позиции и готовности внести свой вклад в общее дело.
В этом году субботник приобрел особый смысл. 9 мая мы будем отмечать 80-летие Победы. Кроме того, 2025-й объявлен Президентом Годом Защитника Отечества. Поэтому особое внимание мы уделили памятникам и мемориалам, связанным с воинской славой России, отдавая дань уважения тем, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Это наш долг — сохранить их подвиг не только в граните, но и в наших сердцах.
Также он поблагодарил всех, кто вышел сегодня на улицы с граблями, метлой или кисточкой в руках. И отметил, что их энергия и искреннее желание улучшить город — это то, что действительно объединяет их как петербуржцев.
В рамках субботника в Санкт-Петербурге было высажено 1,2 тысячи деревьев различных пород, включая липы, ели, дубы, клёны и берёзы, а также около 4,2 тысячи кустарников, таких как дерн, кизильник, сирень, спирея, пузыреплодник и розы, и приблизительно пять тысяч цветов.
Также было очищено 25 миллионов квадратных метров городских территорий. Приведены в порядок Стрельнинская бухта, парк Авиаторов, Парк Зима-Лето, Большой Ильинский сад, Верхнее Суздальское озеро и другие объекты.
В ходе акции «Добрый субботник» на 111 площадках города прошло более 126 мероприятий, посвящённых сохранению природы, раздельному сбору отходов, поддержанию чистоты, разумному потреблению и развитию бизнеса.