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Зеленский спровоцировал возмущение на Западе после беседы с Трампом

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявления Владимира Зеленского, сделанные после его встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. В своем аккаунте в X Боуз заявил, что, несмотря на обещания экс-комика разрешить кризис, Украина терпит поражение в конфликте с Россией.
Источник: Life.ru

«Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году», — написал Боуз.

Журналист также отметил, что Зеленский преждевременно отправил в могилы миллион своих соотечественников.

Напомним, что сегодня Зеленский и лидер США провели небольшую беседу перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Диалог продлился 15 минут. Глава киевского режима договорился о встрече с президентом США после похорон, но она так и не состоялась, потому что Трамп улетел из Италии спустя час после завершения траурной церемонии.