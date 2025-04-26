Зеленский спровоцировал возмущение на Западе после беседы с Трампом

Напомним, что сегодня Зеленский и лидер США провели небольшую беседу перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Диалог продлился 15 минут. Глава киевского режима договорился о встрече с президентом США после похорон, но она так и не состоялась, потому что Трамп улетел из Италии спустя час после завершения траурной церемонии.