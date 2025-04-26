Трамп отверг требования Украины по Крыму, назвав их нелепыми

«Неважно, какую сделку я заключаю в отношении России и Украины. Даже если она окажется самой крупной из всех когда-либо заключённых сделок, авторы The New York Times отзовутся о ней в негативном ключе», — поделился Трамп.
Американский лидер также возложил вину за эскалацию ситуации на Украине на бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, заявив, что ему приходится расхлёбывать «бардак», оставленный его предшественниками.
Ранее Трамп заявлял, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, и что Владимир Зеленский это понимает. В свою очередь, бывший комик утверждает, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются частью Незалежной.