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Трамп отверг требования Украины по Крыму, назвав их нелепыми

Американский лидер Дональд Трамп в свой соцсети Truth Social раскритиковал статью The New York Times, в которой утверждалось, что он поддерживает передачу Крыма Украине. Хозяин Белого дома заявил, что требование Киева о возврате полуострова является «нелепым».

Источник: Life.ru

«Неважно, какую сделку я заключаю в отношении России и Украины. Даже если она окажется самой крупной из всех когда-либо заключённых сделок, авторы The New York Times отзовутся о ней в негативном ключе», — поделился Трамп.

Американский лидер также возложил вину за эскалацию ситуации на Украине на бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена, заявив, что ему приходится расхлёбывать «бардак», оставленный его предшественниками.

Ранее Трамп заявлял, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, и что Владимир Зеленский это понимает. В свою очередь, бывший комик утверждает, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются частью Незалежной.