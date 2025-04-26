Эстония освободила следовавший в Россию танкер Kiwala

«Технически судно в порядке и может покинуть [страну]», — сказал Труу.
По информации ERR, в апреле департамент транспорта выявил на танкере Kiwala 40 нарушений. Из них 29 оказались существенными: 23 были связаны с документацией, остальные касались обеспечения безопасности мореплавания, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических недостатков.
Газета Postimees же при задержании судна сообщила, что инцидент может быть связан с расследованием против теневого флота России.
Теневым флотом России на Западе называют суда, которые перевозят российскую нефть вопреки санкциям. Москва считает вводимые санкции незаконными и неэффективными.
Согласно данным сервиса Marine Traffic, Kiwala следовал в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. В момент задержания на борту находились 24 гражданина третьих стран. Капитан судна — гражданин Китая.
На время проверки танкер бросил якорь вблизи острова Аэгна в заливе Мууга. По словам Труу, сейчас завершаются последние процедуры, после чего судно сможет уйти. По данным департамента транспорта Эстонии, судно направится в Россию.