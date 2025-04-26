Эстония освободила следовавший в Россию танкер Kiwala

По информации ERR, в апреле департамент транспорта выявил на танкере Kiwala 40 нарушений. Из них 29 оказались существенными: 23 были связаны с документацией, остальные касались обеспечения безопасности мореплавания, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических недостатков.