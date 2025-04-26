Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично осадила украинскую разведку за притязания к русскому сказочному персонажу «Колобку». В Киеве считают, что этот герой детской сказки был придуман на Украине.
«На Украине появился сказочный персонаж Зелебоба», — ответила дипломат на вопрос журналистов ТВЦ.
Напомним, в Киеве заявили, что в русском языке нет слова «коло», а в украинском есть — это означает круг. Вот такие нелепые аргументы привела украинская разведка в доказательство того, что якобы Россия украла у них эту сказку и присвоила авторство себе.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский активно хочет избавиться от любого упоминания о России на Украине. Именно поэтому он прекратил покупать российский газ напрямую из РФ. Правда, теперь Украина переплачивает за этот ресурс в три раза. Но от количества купюр газ не поменял «национальность». Это все то же российское топливо, которое поступает на Украину с помощью «Турецкого потока».