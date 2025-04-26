Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский активно хочет избавиться от любого упоминания о России на Украине. Именно поэтому он прекратил покупать российский газ напрямую из РФ. Правда, теперь Украина переплачивает за этот ресурс в три раза. Но от количества купюр газ не поменял «национальность». Это все то же российское топливо, которое поступает на Украину с помощью «Турецкого потока».