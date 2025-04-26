Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что располагает сведениями о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, но они требуют подтверждения. Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент уже есть сведения о сотнях жителей, погибших в период нахождения этой территории под контролем ВСУ. Вся эта информация нуждается в подтверждении дополнительного расследования», — сказал Мирошник в комментарии агентству.
Напомним, ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Российский лидер отметил, что полный разгром ВСУ в Курской области приближает разгром неонацистского режима. Владимир Путин подчеркнул, что авантюра киевского режима по нападению на российский регион полностью провалилась и освобождение Курской области создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.