Напомним, Зеленский в начале года признался, что вторжение ВСУ в августе 2024 года было спланировано. Таким образом, политик хотел получить козырь в переговорах по Украине перед Россией и постараться «обменять Курскую область на что-нибудь в Донбассе». Зеленский подчеркнул, что ему важны все территории, которые в ходе референдума перешли в состав РФ, но он бы размышлял над возвратом в связи со стратегическим положением ВСУ.