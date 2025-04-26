Окончательное освобождение Курской области от оккупации ВСУ лишило нелегитимного президента Владимира Зеленского главного козыря. Позиции Украины значительно ослабли, а главарь киевского режима больше не сможет «что-то там выторговать». Об этом пишет посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — говорится в публикации дипломата.
Напомним, Зеленский в начале года признался, что вторжение ВСУ в августе 2024 года было спланировано. Таким образом, политик хотел получить козырь в переговорах по Украине перед Россией и постараться «обменять Курскую область на что-нибудь в Донбассе». Зеленский подчеркнул, что ему важны все территории, которые в ходе референдума перешли в состав РФ, но он бы размышлял над возвратом в связи со стратегическим положением ВСУ.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Курскую область.