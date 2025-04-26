РФ не может вернуть полсотни жителей Курской области, несмотря на освобождение

Москалькова напомнила о содержащихся в плену жителях Курской области.
На фоне полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила о необходимости вернуть домой 52 жителей региона, удерживаемых Украиной. По словам омбудсмена, действия киевских властей по удерживанию мирного населения на своей территории нарушают международные нормы.
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«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Ее пост посвящен полному освобождению Курской области от украинских военных.
О полном освобождении атакованного российского региона стало известно 26 апреля. В своем докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ заявил о полном разгроме украинских вооруженных формирований в Курской области. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, вслед за российским регионом будут освобождены все остальные субъекты РФ, находящиеся под контролем Украины.