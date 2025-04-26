РФ не может вернуть полсотни жителей Курской области, несмотря на освобождение

На фоне полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила о необходимости вернуть домой 52 жителей региона, удерживаемых Украиной. По словам омбудсмена, действия киевских властей по удерживанию мирного населения на своей территории нарушают международные нормы.