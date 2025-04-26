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Москалькова: Украина до сих пор удерживает 52-х жителей Курской области

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украина до сих пор удерживает 52-х жителей Курской области, вывезенных ВСУ, что нарушает международные нормы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«До настоящего времени 52 жителя области, вывезенных украинскими боевиками, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм… “— написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Российский лидер отметил, что полный разгром ВСУ в Курской области приближает разгром неонацистского режима. Владимир Путин подчеркнул, что авантюра киевского режима по нападению на российский регион полностью провалилась и освобождение Курской области создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.