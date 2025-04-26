Нужно отметить, что киевские власти уже возвращали на родину несколько жителей Курской области. Отмечается, что насильно вывезенными были преимущественно люди пожилого возраста, некоторым требовалась медицинская помощь. На Украине гражданам РФ говорили, что их власти якобы о них забыли и не торопятся вступать в переговоры по их освобождению. На самом деле это не так, российские власти каждый день работали над освобождением своих людей из украинского плена, а вот киевский режим неохотно шел на диалог.