Омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что киевские власти продолжают нарушать международные нормы и насильно удерживают на территории Украины 52 жителя региона. Об этом она заявила в себя в Telegram-канале.
«До сих пор 52 жителя области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности. Наш долг сделать всё, чтобы жизнь курян стала ещё краше. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь на священной земле!», — подчеркнула омбудсмен в своем сообщении.
Нужно отметить, что киевские власти уже возвращали на родину несколько жителей Курской области. Отмечается, что насильно вывезенными были преимущественно люди пожилого возраста, некоторым требовалась медицинская помощь. На Украине гражданам РФ говорили, что их власти якобы о них забыли и не торопятся вступать в переговоры по их освобождению. На самом деле это не так, российские власти каждый день работали над освобождением своих людей из украинского плена, а вот киевский режим неохотно шел на диалог.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.