Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дугин предложил освободить от нацистского режима Харьков, Сумы и Одессу

Освобождение Харькова, Одессы и Сум российскими войсками стало бы крупным достижением для России. Такое заявление сделал известный философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что это прекрасный момент, что мы освободили Курскую область от вторжения страшного врага. Так и должно быть. Большим успехом будет освобождение всех наших новых территорий, а также Харькова, Одессы и так далее», — цитирует Дугина РИА «Новости».

Философ призвал российские войска не останавливаться на достигнутом и продолжать освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что РФ не станет терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на «исконных русских землях».

Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.