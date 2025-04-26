Дугин предложил освободить от нацистского режима Харьков, Сумы и Одессу

Философ призвал российские войска не останавливаться на достигнутом и продолжать освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что РФ не станет терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на «исконных русских землях».