«Я думаю, что это прекрасный момент, что мы освободили Курскую область от вторжения страшного врага. Так и должно быть. Большим успехом будет освобождение всех наших новых территорий, а также Харькова, Одессы и так далее», — цитирует Дугина РИА «Новости».
Философ призвал российские войска не останавливаться на достигнутом и продолжать освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что РФ не станет терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на «исконных русских землях».
Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.