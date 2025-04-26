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Die Weltwoche: в Брюсселе хотят отставки «токсичной» главы Еврокомиссии

ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки. Об этом сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Источник: AP 2024

По их сведениям, в Брюсселе считают, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в Евросоюзе. Издание указывает, что политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований фон дер Ляйен. «На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны), к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем», — поясняет журнал.

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации (20 января 2025 года) не встречался с главой Еврокомиссии. Госсекретарь Марко Рубио за это время отменил две встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая специально для этого приезжала в Вашингтон. Рубио объяснил это «несовпадением графиков».