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Ватикан посадил Зеленского в первом ряду, нарушив протокол

Согласно протоколу, мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своего государства на французском языке в алфавитном порядке.

Источник: Аргументы и факты

Ватикан нарушил протокол в ходе похорон папы римского Франциска, посадив Владимира Зеленского в первом ряду — в одном ряду с главами Соединенных Штатов и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, пишет The Telegraph.

На траурной церемонии, проходившей на площади Святого Петра в Ватикане, глава киевского режима с супругой сидели рядом с главой Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Большинство зарубежных лидеров были рассажены в соответствии с названием своего государства и тем, являются они президентами или главами правительств.

По дипломатическому протоколу, мировые лидеры должны сидеть в соответствии с наименованием своей страны на французском языке в алфавитном порядке, отмечает издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине появился сказочный персонаж Зелебоба.

Также ранее в Госдуме России предложили покровителям Зеленского подарить ему книгу по этикету. Владимир Зеленский устроил клоунаду на похоронах папы римского Франциска, считает депутат ГД РФ Амир Хамитов.