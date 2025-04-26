Ватикан посадил Зеленского в первом ряду, нарушив протокол

На траурной церемонии, проходившей на площади Святого Петра в Ватикане, глава киевского режима с супругой сидели рядом с главой Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Большинство зарубежных лидеров были рассажены в соответствии с названием своего государства и тем, являются они президентами или главами правительств.