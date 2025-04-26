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Маск сделал репост публикации с объяснением, почему Зеленский диктатор

Автор публикации назвал Зеленского эталонным диктатором.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск сделал репост публикации в социальной сети X* о том, что Владимир Зеленский — эталонный диктатор.

«По любым честным меркам он соответствует определению диктатора из учебника — тот, кто подавляет инакомыслие не во имя выживания, а в погоне за бесконтрольной властью», — отметил автор публикации.

Зеленский, по словам автора, начал закрывать критикующие его телеканалы еще до начала спецоперации.

Ранее Маск поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.

Трамп заявил, что ситуация на Украине плачевна, а главе киевского режима необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю страну в течение трех лет.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.