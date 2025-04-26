Вообразил себя Наполеоном: Мирошник высмеял Макрона за слова об Украине

«Два предыдущих перемирия — “энергетическое” и “пасхальное” — Зеленский провалил, но Макрон этого не заметил, а вот теперь Зеленский ему всё объяснил, и Макрон ему верит! У них вообще очень “доверительные” отношения», — отметил Мирошник.
Посол также выразил недоумение, почему «Владимир Путин должен что-то доказывать Макрону». Он напомнил, что Франция активно поддерживает Украину вооружением и допускает возможность отправки собственных военнослужащих, что исключает её роль в качестве нейтрального посредника.
«Так с чего такой пафос и менторский тон заявлений?! Только потому, что он представил себя в наполеоновской треуголке?! Так и тот плохо кончил, когда решил Россию жить учить. Макрон лишь сотрясает воздух и порождает “белый шум”, а какая может быть реакция на ничего не стоящий и не значащий шум?! Никакой», — заключил Мирошник.
Напомним, ранее французский лидер встретился с Зеленским в Риме. Он отметил, что разговор получился «крайне позитивным». По словам Макрона, Киев выразил готовность пойти на безоговорочное перемирие и прекратить огонь.