Вообразил себя Наполеоном: Мирошник высмеял Макрона за слова об Украине

«Так с чего такой пафос и менторский тон заявлений?! Только потому, что он представил себя в наполеоновской треуголке?! Так и тот плохо кончил, когда решил Россию жить учить. Макрон лишь сотрясает воздух и порождает “белый шум”, а какая может быть реакция на ничего не стоящий и не значащий шум?! Никакой», — заключил Мирошник.