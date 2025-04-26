Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского ради Зеленского

Остальные высокопоставленные гости рассаживались в строгом соответствии с дипломатическим протоколом: по алфавиту, согласно французскому написанию названий их стран. Владимир Зеленский оказался посажен между представителями Ирландии и Индии — вопреки правилам, которые при стандартной процедуре отводили бы ему место в третьем ряду или ещё дальше.