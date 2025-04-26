Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского ради Зеленского

По данным газеты, специально для Зеленского было сделано исключение: ему предоставили место в первом ряду — рядом с такими мировыми лидерами, как Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Для этого, как уточняется, Ватикану пришлось пойти на «особые меры».
Остальные высокопоставленные гости рассаживались в строгом соответствии с дипломатическим протоколом: по алфавиту, согласно французскому написанию названий их стран. Владимир Зеленский оказался посажен между представителями Ирландии и Индии — вопреки правилам, которые при стандартной процедуре отводили бы ему место в третьем ряду или ещё дальше.
При этом представители Ватикана заверили The Telegraph, что на других участках церемонии порядок был соблюдён без каких-либо отступлений.
Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта и кардиоциркуляторного коллапса. Ему было 88 лет. Этот пост он занял в 2013 году, став первым в истории папой из нового света — Франциск родился в Аргентине.