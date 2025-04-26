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Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского ради Зеленского

Ватикан принял беспрецедентное решение изменить протокол на похоронах папы римского Франциска ради Владимира Зеленского. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Источник: Life.ru

По данным газеты, специально для Зеленского было сделано исключение: ему предоставили место в первом ряду — рядом с такими мировыми лидерами, как Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. Для этого, как уточняется, Ватикану пришлось пойти на «особые меры».

Остальные высокопоставленные гости рассаживались в строгом соответствии с дипломатическим протоколом: по алфавиту, согласно французскому написанию названий их стран. Владимир Зеленский оказался посажен между представителями Ирландии и Индии — вопреки правилам, которые при стандартной процедуре отводили бы ему место в третьем ряду или ещё дальше.

При этом представители Ватикана заверили The Telegraph, что на других участках церемонии порядок был соблюдён без каких-либо отступлений.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта и кардиоциркуляторного коллапса. Ему было 88 лет. Этот пост он занял в 2013 году, став первым в истории папой из нового света — Франциск родился в Аргентине.