«На данный момент уже есть сведения о сотнях жителей, погибших в период нахождения этой территории под контролем ВСУ», — заявил дипломат РИА «Новости», пообещав проверить эту информацию в ходе расследования.
Напомним, что российские войска завершили операцию по освобождению Курской области 26 апреля. В некогда занятых врагом районах проводятся мероприятия по выявлению оставшихся военнослужащих ВСУ. Ранее Мирошник также заявил о провале планов Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Он подчеркнул, что освобождение региона стало важной вехой, которая ослабила позиции украинского лидера на международной арене.