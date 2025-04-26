Напомним, что российские войска завершили операцию по освобождению Курской области 26 апреля. В некогда занятых врагом районах проводятся мероприятия по выявлению оставшихся военнослужащих ВСУ. Ранее Мирошник также заявил о провале планов Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Он подчеркнул, что освобождение региона стало важной вехой, которая ослабила позиции украинского лидера на международной арене.