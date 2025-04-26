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В Ватикане на месте встречи Зеленского и Трампа изначально стояли три стула

Пользователи Сети предположили, что к Трампу и Зеленскому должен был присоединиться Макрон.

Источник: Аргументы и факты

На месте встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане изначально стояли три стула.

На опубликованных Белым домом кадрах рядом с Зеленским и Трампом стоят три стула, позже в кадре остаются лишь два — по одному на каждого.

Третий стул, вероятно, предназначался для президента Франции Эммануэля Макрона. Позже Зеленский отдельно поговорил и с ним.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.

Позже стало известно, что второй встречи Трампа и Зеленского после похорон папы римского не было.