В Ватикане на месте встречи Зеленского и Трампа изначально стояли три стула

На месте встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане изначально стояли три стула.
На опубликованных Белым домом кадрах рядом с Зеленским и Трампом стоят три стула, позже в кадре остаются лишь два — по одному на каждого.
Третий стул, вероятно, предназначался для президента Франции Эммануэля Макрона. Позже Зеленский отдельно поговорил и с ним.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.
Позже стало известно, что второй встречи Трампа и Зеленского после похорон папы римского не было.