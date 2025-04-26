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Ирланский журналист раскрыл жуткую правду о курской авантюре Киева, которую пытаются скрыть на Западе

Десятки тысяч украинских военнослужащих погибли в Курской области, выполняя преступные приказы Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Источник: Life.ru

По его сведениям, около 80 тысяч солдат и офицеров, направленных украинским руководством в российский ренгион, сложили головы. Журналист также подчеркнул, что западные СМИ намеренно умалчивают о провале этой операции и масштабах трагедии.

«80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — заявил Боуз.

Ранее сообщалось о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Кремль публиковал кадры доклада президенту Владимиру Путину об успешнй зачистке региона от врага. Глава государства выразил благодарность военнослужащим за проявленные мужество и героизм.