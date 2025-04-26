Куряне встретили видео об освобождении региона от ВСУ аплодисментами

«Мы прогуливались по городу, увидели ролик, так и узнали, что наша Курская область освобождена. Теперь будем ждать, что все восстановят и мы переедем домой. Увидели кадры с разрушенными городами и деревнями, плакать хотелось сильно», — рассказала журналистам жительница Суджи.