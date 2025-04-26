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Куряне встретили видео об освобождении региона от ВСУ аплодисментами

Видеозапись была продемонстрирована на экране драмтеатра в Курске.

Источник: Аргументы и факты

Видео, посвященное освобождению Курской области от ВСУ, показали на экране драмтеатра в Курске. Жители встретили его аплодисментами, передает ТАСС.

«Мы прогуливались по городу, увидели ролик, так и узнали, что наша Курская область освобождена. Теперь будем ждать, что все восстановят и мы переедем домой. Увидели кадры с разрушенными городами и деревнями, плакать хотелось сильно», — рассказала журналистам жительница Суджи.

Напомним, ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Российский лидер отметил, что полный разгром ВСУ в Курской области приближает разгром неонацистского режима. Владимир Путин подчеркнул, что авантюра киевского режима по нападению на российский регион полностью провалилась и освобождение Курской области создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ.