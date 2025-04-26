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Боуз: 80 тысяч военных ВСУ уже не смогут покинуть Курскую область

Ирландский журналист назвал Зеленского «диктатором».

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский загубил жизни десятков тысяч военных ВСУ, отправив их в Курскую область, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — написал он в соцсети X*.

По словам Боуза, проплаченные западные СМИ скрывают факт окончания провальной операции ВСУ в российском регионе.

Напомним, 26 апреля ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что армия РФ освободила Курскую область от ВСУ.

Глава государства, в свою очередь, заявил, что освобождение Курской области приближает разгром украинской армии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.