Владимир Зеленский загубил жизни десятков тысяч военных ВСУ, отправив их в Курскую область, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — написал он в соцсети X*.
По словам Боуза, проплаченные западные СМИ скрывают факт окончания провальной операции ВСУ в российском регионе.
Напомним, 26 апреля ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что армия РФ освободила Курскую область от ВСУ.
Глава государства, в свою очередь, заявил, что освобождение Курской области приближает разгром украинской армии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.