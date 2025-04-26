Китай «захватил» спорный риф недалеко от Филиппин

В прошлом году газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности предрекла войну в Азии из-за корабля Sierra Madre. По мнению издания, судно стало «эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане».