Хуситы заявили, что три российских моряка ранены при ударе США по порту Рас Иса

Трое россиян пострадали при ударах США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Об этом информировал глава МИД сформированного хуситами правительства Джамаль Амир. Речь идет о членах экипажа нефтяного танкера. По словам представителя хуситов, имена пострадавших российских моряков — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.
«В пятницу целью американской агрессии стало стоявшее в порту Рас-Иса судно, которое готовилось к выгрузке нефти. В результате ударов трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении, которое Амир разместил в социальной сети Х, добавив, что пострадавшие россияне госпитализированы.
При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что 25 апреля США нанесли ряд авиаударов по позициям хуситов в Йемене, также был нанесен удар по танкеру.
Ранее командование вооруженных сил США заявило, что американская армия практически уничтожила йеменский порт Рас-Иса, находящийся под контролем военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы).
Тем временем количество погибших от американских авиаударов по Йемену растет.
Хуситы в то же время заявили о нанесении ударов по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson и по сопровождающим их кораблям.