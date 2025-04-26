Ричмонд
+28°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы заявили, что три российских моряка ранены при ударе США по порту Рас Иса

Министр йеменских хуситов Джамаль Амир назвал имена трех россиян, пострадавших при ударе США по нефтяному порту.

Источник: Комсомольская правда

Трое россиян пострадали при ударах США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Об этом информировал глава МИД сформированного хуситами правительства Джамаль Амир. Речь идет о членах экипажа нефтяного танкера. По словам представителя хуситов, имена пострадавших российских моряков — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.

«В пятницу целью американской агрессии стало стоявшее в порту Рас-Иса судно, которое готовилось к выгрузке нефти. В результате ударов трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении, которое Амир разместил в социальной сети Х, добавив, что пострадавшие россияне госпитализированы.

При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что 25 апреля США нанесли ряд авиаударов по позициям хуситов в Йемене, также был нанесен удар по танкеру.

Ранее командование вооруженных сил США заявило, что американская армия практически уничтожила йеменский порт Рас-Иса, находящийся под контролем военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы).

Тем временем количество погибших от американских авиаударов по Йемену растет.

Хуситы в то же время заявили о нанесении ударов по авианосцам США Harry Truman и Carl Vinson и по сопровождающим их кораблям.