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Токсик, который угрожает ЕС: В Брюсселе обсуждают свержение Урсулы фон дер Ляйен

Всё больше высокопоставленных чиновников в Евросоюзе склоняются к мнению, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является «токсичной» персоной, которая не должна возглавлять ЕК. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

Источник: Life.ru

«Рыба начинает вонять, как говорится, с головы. Глава ЕС олицетворяется председателем ЕК фон дер Ляйен. Актуальный пример: когда Трамп говорит “сделка”, она говорит “нет сделки”. По мирному процессу по Украине ЕС сам себя отрезает», — говорится в материале.

Издание подчёркивает, что Брюссель всё чаще обсуждает идею, согласно которой смена руководителя комиссии могла бы «разблокировать» многие процессы в Евросоюзе. По мнению собеседников Die Weltwoche, сохраняющийся политический кризис свидетельствует о недостаточной способности фон дер Ляйен к эффективному ведению дипломатии.

«Короче говоря, ЕС находится в плачевном состоянии. В любом нормальном государстве можно было бы задать вопрос, является ли руководство по-прежнему правильным. Смена у руля открыла бы возможность для европейской политики снова стать более разнообразной», — отмечается в статье.

А ранее фон дер Ляйен заявила, якобы большинство стран мечтают сотрудничать с Евросоюзом и даже «выстраиваются в очередь» ради этого. В прессе считают, что слова политика связаны с пошлинами на товары, которые развернул президент США Дональд Трамп.