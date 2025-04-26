Токсик, который угрожает ЕС: В Брюсселе обсуждают свержение Урсулы фон дер Ляйен

«Короче говоря, ЕС находится в плачевном состоянии. В любом нормальном государстве можно было бы задать вопрос, является ли руководство по-прежнему правильным. Смена у руля открыла бы возможность для европейской политики снова стать более разнообразной», — отмечается в статье.