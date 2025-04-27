В Польше назвали агрессивными слова Лаврова о нацизме

Похожим «очень агрессивным тоном» говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивается в статье. При этом решение премьера Словакии Роберта Фицо посетить Москву 9 мая, по мнению авторов материала, может быть воспринято как «поддержка российской агрессии на Украине».