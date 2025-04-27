«Харчок в пятачок». Почему Зеленскому и его друзьям бесполезно напоминать историю

Их, конечно, можно понять (но не простить). Евросоюз сейчас находится между стадиями «Если вы не сдадитесь, то мы напишем в Спортлото (зачёркнуто, но плохо) нам хана» и «Ну мам!». Социально-экономическая ситуация в большинстве стран ЕС плачевна: в долгах как в шелках. С производством картина ещё хуже. А мысль о том, что они проигрывают (по факту уже проиграли, потому что сделать что-то, чтобы изменить исход конфликта, не могут), — невыносима.