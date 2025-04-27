В мире происходит много всего, что выходит за пределы наших ежедневных интересов и обыденных представлений. Например, на этой неделе внезапно для многих в очередной раз вспыхнула конфронтация между Индией и Пакистаном по поводу спорных территорий. На самом деле вялотекущий конфликт низкой интенсивности там продолжается много лет, даже с достаточно регулярными артиллерийскими обстрелами и жертвами с обеих сторон. Но на этой неделе он внезапно разгорелся сильнее, сопровождаясь воинственной риторикой из обеих столиц.
«Блумберг» радостно (хоть бы лимон сожрали, чёртовы вармонгеры, чтобы рожи не такие довольные были) стал публиковать сравнение численности вооружений у обеих сторон, прикидывая, у кого больше шансов на победу в полномасштабной войне. В это же время нормальные люди надеются, что две крупные ядерные державы, имеющие по 170 боеголовок, избегут эскалации и найдут компромисс.
Эти надежды небезосновательны, потому что вроде как Пакистан уже сделал ряд интересных заявлений. Одно из которых гласит, что, возможно, масла в огонь подлила некая третья сторона, проведшая операцию под чужим флагом (кто бы это мог быть? теряюсь в догадках). А второе, вообще прекрасное, заявляет, что «Пакистан слишком долго был на побегушках у других стран (США и Британии, естественно) и это дало свои негативные последствия. Пора это прекращать».
Поэтому есть ненулевые шансы, что в этот раз они не поведутся на внешние провокации и разрулят ситуацию без масштабного кровопролития. А «Блумбергу» придётся всё-таки сидеть с кислой мордой даже без лимона.
На нашем же фронте всё происходит по давно описанному базовому сценарию:
— США пытаются спасти остатки Украины путём навязывания нам перемирия с недостаточными уступками и без ликвидации первопричин начала СВО.
— Украина срывает этот процесс.
— Европа истерит.
— Россия продолжает планомерную демилитаризацию Украины методом утилизации.
После срыва переговоров США, по нашему базовому сценарию, должны сказать «Мы обиделись» и выйти из конфликта (как они это уже делали во Вьетнаме, Афганистане и целом ряде других мест). После этого можно будет цитировать Гоголя с его «Ну что, помогли тебе твои пиндосы?».
Давайте теперь обо всём этом поподробнее.
Если верить СМИ (но лучше этого не делать, мы же не сумасшедшие), США выкатили сразу два различных варианта «пис дил» (мирной сделки). Один, от Келлога, совсем безумный. И второй, от Уиткоффа, чуть менее. Как это оценил Владимир, «мы ценим прогресс в продвижении к поиску компромисса» (но на план не согласился).
Но даже безумный план от Келлога вызвал форменную истерику и крики «Нет, на это я пойтить не могу!» от Зеленского и европейцев. Они требуют «гарантий безопасности для Украины, границ 1991 года, репараций, судов над военно-политическим руководством России и продолжения банкета». И фапотьку.
Маленькие, вы все забыли, что для этого нужна одна незначительная и малосущественная деталь — нужно победить Россию. А с этим возникли сложности (они, что характерно, всегда возникают в таких случаях)…
Их, конечно, можно понять (но не простить). Евросоюз сейчас находится между стадиями «Если вы не сдадитесь, то мы напишем в Спортлото (зачёркнуто, но плохо) нам хана» и «Ну мам!». Социально-экономическая ситуация в большинстве стран ЕС плачевна: в долгах как в шелках. С производством картина ещё хуже. А мысль о том, что они проигрывают (по факту уже проиграли, потому что сделать что-то, чтобы изменить исход конфликта, не могут), — невыносима.
Они же столько лет внушали себе, какие они передовые, особенные и вообще надлюдыны в райском саду. Как и у нищих хуторских рагулей, у них огромные проблемы с адекватностью самооценки и восприятием реальности. А тут их побеждают какие-то отсталые варвары, воюющие лопатами с микросхемами из стиральных машин. Вся картина мира наперекосяк. «И треснул мир напополам». Извините, не сдержался.
У меня только технический вопрос: с какого перепугу европейцы вообще чего-то требуют и хотят участия в переговорном процессе? Они признают себя стороной конфликта? Потому что тогда:
а) их можно бомбить;
б) с них самих можно требовать репараций.
А вообще, я не могу припомнить прецедента в истории, когда проигравшая сторона что-то там требовала от победителей. Обычно молча подписывают капитуляцию и просят, чтобы меч на весы не бросали. «Вае виктис», все дела. Это в первый раз такая шизофрения.
Мне отдельно понравилось высказывание Зеленского: «Мы бы хотели достичь мира через силу». Но не могут.
А я вот хотел, чтобы Евромайдан танками по асфальту размазали и миллион человек до сих пор был бы жив по итогу. Но «маемо, що маемо» (имеем, что имеем).
Единственное, что они ещё могут — это совершать теракты. Убить российского генерала общеопасным способом в Подмосковье.
И это в момент, когда Трамп из последних сил продвигает остатки своей «мирной инициативы». Такой ярко выраженный «харчок в пятачок» в адрес всех усилий Трампа со стороны британцев. Потому что лично у меня нет никаких сомнений, что это именно под их кураторством был совершён этот теракт — очень уж характерный почерк. МИ-6 уже давно больше ничего не умеет — только лепить дешёвые фейки и организовывать теракты.
А помните, они там что-то рассказывали про Скрипалей и продвигали, что в России «террористический режим»? По ходу, как обычно, зеркалили — террористические режимы в Киеве и Лондоне (Откройте Шереметьево! А то мало террористов!).
В общем, европейцы и киевский режим готовы на теракты, чтобы сорвать мирные переговоры. Весь мир (который якобы с ними) это видит и делает выводы, кто на самом деле хотел этого конфликта.
Между тем, Российская армия успешно завершила операцию по освобождению Курской области, о чём Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Это у нас, если не ошибаюсь, по аналогии осень 44-го года? Геббельс ещё рассказывает, что Вермахт стронг и скоро погонит большевистских казаков (это цитата) до Урала. Но все уже понимают, что очередной рейх обречён.
Не хотели Стамбул — получите Вьетнам. Впрочем, как мы уже имели возможность убедиться неоднократно, Нго Зьеменский не знает истории. Поэтому обречён её повторять.