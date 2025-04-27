Зеленский оказался в первом ряду на похоронах папы Римского в Ватикане

Однако Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой сидел рядом с президентом Индии Драупади Мурму и венгерским лидером Тамашем Шуйоком. На этом же ряду находились Дональд Трамп (США) и Эмманюэль Макрон (Франция). Американский президент с супругой сидели рядом с Александром Стуббом (Финляндия) и Аларом Карисом (Эстония). США на французском — États-Unis, поэтому их место в первом ряду соответствует протоколу.