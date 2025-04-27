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Китайские военные захватили остров неподалёку от Филиппин

Китайские военные установили контроль над спорным островом Сэнд-Кей в Южно-Китайском море, который официально принадлежит Вьетнаму. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на гостелеканал КНР CCTV.

Источник: Life.ru

Пограничники КНР развернули на острове флаг страны в целях «объявления суверенитета над рифом». Зона, находящаяся теперь под контролем Поднебесной, расположен неподалёку от острова Титу, который Филиппины используют для мониторинга китайской активности в этом районе.

Инцидент произошёл накануне филиппино-американских военных учений, которые начнутся на следующей неделе. Согласно международному морскому праву, Китай теперь получает контроль над территориальными водами острова, радиус которых составляет 12 морских миль (22 километра).

А ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что руководитель КНР Си Цзиньпин звонил ему для обсуждения вопроса торговых пошлин. Лидеры стран обговорили условия возможной торговой сделки.