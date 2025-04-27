Китайские военные захватили остров неподалёку от Филиппин

Пограничники КНР развернули на острове флаг страны в целях «объявления суверенитета над рифом». Зона, находящаяся теперь под контролем Поднебесной, расположен неподалёку от острова Титу, который Филиппины используют для мониторинга китайской активности в этом районе.
Инцидент произошёл накануне филиппино-американских военных учений, которые начнутся на следующей неделе. Согласно международному морскому праву, Китай теперь получает контроль над территориальными водами острова, радиус которых составляет 12 морских миль (22 километра).
А ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что руководитель КНР Си Цзиньпин звонил ему для обсуждения вопроса торговых пошлин. Лидеры стран обговорили условия возможной торговой сделки.