Трамп потребовал бесплатно пропускать суда США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон претендует на предоставление американским кораблям бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, уточнив, что речь идет как о торговых, так и о военных судах.