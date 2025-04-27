Трамп потребовал бесплатно пропускать суда США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон претендует на предоставление американским кораблям бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, уточнив, что речь идет как о торговых, так и о военных судах.
«Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы», — написал Трамп.
Политик мотивировал это тем, что без Соединенных Штатов существование этих каналов не было бы возможным.
«Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией», — добавил Трамп.
Напомним, Дональд Трамп уже в своей речи после инаугурации на пост президента США заявил, что намерен вернуть Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом, а также переименовать Мексиканский залив.
Накануне Трамп предупредил, что ранее не шутил о приобретении Гренландии, превращении Канады в 51-й штат США, а также установлении контроля над Панамским каналом.
Почему Трамп так мечтает о Панамском канале, читайте здесь на KP.RU.