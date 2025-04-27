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Трамп потребовал бесплатно пропускать суда США через Панамский и Суэцкий каналы

Президент США поручил госсекретарю Рубио разобраться с оплатой прохода американских судов через Панамский и Суэцкий каналы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон претендует на предоставление американским кораблям бесплатного прохода через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом американский лидер написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, уточнив, что речь идет как о торговых, так и о военных судах.

«Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы», — написал Трамп.

Политик мотивировал это тем, что без Соединенных Штатов существование этих каналов не было бы возможным.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией», — добавил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп уже в своей речи после инаугурации на пост президента США заявил, что намерен вернуть Соединенным Штатам контроль над Панамским каналом, а также переименовать Мексиканский залив.

Накануне Трамп предупредил, что ранее не шутил о приобретении Гренландии, превращении Канады в 51-й штат США, а также установлении контроля над Панамским каналом.

Почему Трамп так мечтает о Панамском канале, читайте здесь на KP.RU.