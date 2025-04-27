Трамп: США не должны платить за использование Суэцкого и Панамского каналов

По словам Трампа, оба канала не существовали бы без участия Соединённых Штатов, и теперь Америка имеет полное право пользоваться ими без дополнительных расходов.
«Американским кораблям должно быть разрешено проходить бесплатно», — подчеркнул политик, добавив, что поручил госсекретарю Марко Рубио незамедлительно заняться этим вопросом.
Трамп также напомнил, что именно США сыграли ключевую роль в строительстве Панамского канала, а их влияние способствовало обеспечению свободы международной торговли через оба важнейших маршрута.
Ранее сообщалось, что Китай выразил решительный протест в связи с возможными действиями других стран, которые могут угрожать его экономическим интересам. Министерство коммерции КНР сделало такое заявление в ответ на информацию о намерениях США изолировать Китай в экономическом плане.