Трамп: США не должны платить за использование Суэцкого и Панамского каналов

Ранее сообщалось, что Китай выразил решительный протест в связи с возможными действиями других стран, которые могут угрожать его экономическим интересам. Министерство коммерции КНР сделало такое заявление в ответ на информацию о намерениях США изолировать Китай в экономическом плане.