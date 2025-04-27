Трамп назвал нелепыми призывы вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times, в которой говорится, что его действия выгодны для российской стороны. В частности, в статье с заголовком «Как Трамп играет на руку Путину» речь идет о возможности признания Крыма за Россией и других действиях в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
В материале отмечается, что Трамп допустил признание Крыма в составе России еще до заключения какой-либо сделки, сказав в интервью Time: «Крым останется с Россией». При этом эти действия противоречат политике первого президентского срока Трампа (2017−2021): в 2018 году США приняли Крымскую декларацию, где осудили «попытку аннексии» Крыма Россией и отказались признавать ее права на полуостров.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Киев намерен вернуть его под свой контроль. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.
По мнению американского президента, даже если он заключит «лучшую сделку в истории» в отношении России и Украины, «Провальный New York Times» все равно отзовется о ней плохо.
«Питер Бейкер, крайне предвзятый и бездарный писатель из The Times, выполнил указание своего редактора и написал, что Украине следует вернуть себе территории, включая, как я понимаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования, чтобы остановить бойню, худшую со времен Второй мировой войны», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он обвинил Бейкера в том, что тот не указал, что потерю Крыма Украиной «без единого выстрела» допустил предшественник Трампа на посту президента Барак Обама, хотя последнего журналист не критиковал за это.
«Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться — и не случилось бы, если бы я тогда был президентом. Сейчас я просто пытаюсь разобраться с тем бардаком, который мне оставили Обама и Байден, и какой же это ужасный бардак», — подчеркивает Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев никогда официально не признает утрату Крыма, на что Трамп ответил резко: «Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?».
«Ситуация для Украины тяжелая — у него (Зеленского. — РБК) может быть мир, или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — предупредил президент США.
Позже Зеленский признал, что Украине не хватает оружия для возвращения Крыма. 26 апреля он и Трамп встретились на похоронах папы римского Франциска. Зеленский описал встречу как «очень символическую, имеющую потенциал стать исторической», если будут достигнуты общие результаты. Он рассказал, что лидеры обсудили «полное и безусловное прекращение огня».