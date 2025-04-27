Трамп назвал нелепыми призывы вернуть Крым Украине

«Это война Сонного Джо Байдена, а не моя. Это было проигрышное дело с самого первого дня, и его вообще не должно было случиться — и не случилось бы, если бы я тогда был президентом. Сейчас я просто пытаюсь разобраться с тем бардаком, который мне оставили Обама и Байден, и какой же это ужасный бардак», — подчеркивает Трамп.