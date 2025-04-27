Евродипломаты считают политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен токсичной и могут потребовать ее отставки. Об этом информирует издание Die Weltwoche в публикации, анализирующей кризис политики Евросоюза.
«Воняет рыба, как говорится, прямо с головы. Глава ЕС олицетворяется в лице председателя Комиссии фон дер Ляйен. ЕС находится в удручающе плохом состоянии. В любом нормальном государстве можно было бы задаться вопросом, является ли руководство по-прежнему правильным», — считают аналитики издания.
В публикации упоминаются махинации фон дер Ляйен с вакцинами от ковида, попытку вмешаться в предвыборную гонку в США, поддержав экс-президента Джо Байдена, а также поддержку Украины, которая, по мнению авторов, «обходится слишком дорого» и может привести к «уничтожению Европы».
Накануне в сети появилось видео, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен внезапно расплылась в улыбке на похоронах Папы Римского Франциска.
Ранее ирландский журналист Чейз Боуз заявил, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен без спроса жителей ЕС выделяла сотни миллиардов евро на поддержку Украины.
Напомним, в 2024 г оду в суд на Еврокомиссию подало американское СМИ The New York Times, Поводом стало то, что фон дер Ляйен заключила контракт на закупку вакцины от коронавируса в то время, как испытания препарата еще не закончились. Кроме того, глава ЕК не согласовала свое решение с другими странами Евросоюза. При этом, сделка была очень крупная. Закуплено было 1,8 миллиардов доз на сумму 35 миллиардов евро.
Также сообщалось, что бывший депутат Европарламента Мик Уоллес подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за лицемерные высказывания о мире на Украине. Уоллес подчеркнул, что лицемерие ЕС достигло нового уровня и стало очевидным.
Тем временем глава Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так, он потребовал от Европейского союза (ЕС) не вмешиваться во внешнеполитические вопросы республики, касающиеся отношений с Турцией и Арменией.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью трем американским журналистам, в котором, комментируя безмерно воинственную риторику Урсулы фон дер Ляйен, назвал главу ЕК «фюрером Урсулой», которая мобилизует Европу к ремилитаризации.