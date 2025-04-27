«Токсичная» фон дер Ляйен рискует лишиться власти: вот в чем причина

Напомним, в 2024 г оду в суд на Еврокомиссию подало американское СМИ The New York Times, Поводом стало то, что фон дер Ляйен заключила контракт на закупку вакцины от коронавируса в то время, как испытания препарата еще не закончились. Кроме того, глава ЕК не согласовала свое решение с другими странами Евросоюза. При этом, сделка была очень крупная. Закуплено было 1,8 миллиардов доз на сумму 35 миллиардов евро.