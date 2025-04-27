Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп назвал абсурдными требования о возвращении Украине утраченных территорий, включая Крым.
По словам Трампа, западные СМИ раскритикуют сделку по Украине, какой бы она ни была.
«Питер Бейкер, очень предвзятый и лишенный таланта журналист The Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — отметил президент США.
Таким образом, экс-президент выразил несогласие с риторикой газеты и подчеркнул, что подобные ожидания являются нереалистичными в рамках урегулирования конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Зеленского о том, что Крым «можно вернуть» путём санкций и дипломатии, назвала его террористическим чудовищем.