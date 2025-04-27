В Крыму назвали пиратством одно действие Украины

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий “Пиратов Карибского моря”. Но это не голливудский блокбастер и другое море. Тем не менее, пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти “одной из стран Азии”», — написал он.