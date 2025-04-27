Полковник США Расмуссен: Европа и Украина хотят саботировать мирный процесс

Напомним, ранее военный эксперт Анатоль Ливен заявил, что отказ Киева и Европы от предлагаемого американским президентом Дональдом Трампом плана урегулирования украинского конфликта был бы безумием. Он пояснил, что несогласие Украины и европейских стран с этой инициативой грозит выходом президента США из переговорного процесса.