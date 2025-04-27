Киевский режим и его европейские союзники пытаются саботировать процесс по урегулированию украинского конфликта, заявил отставной полковник армии США Эрл Расмуссен.
«Я думаю, что всё движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования», — отметил эксперт, которого цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что такие шаги, по сути, нацелены на продолжение конфликта в будущем.
Вместе с тем Расмуссен выразил мнение, что из-за саботажа мирного процесса Киевом США могут отказаться от дальнейшей поддержки Украины.
По оценкам полковника, в этом случае киевский режим сможет продержаться всего около от шести месяцев до одного года.
Напомним, ранее военный эксперт Анатоль Ливен заявил, что отказ Киева и Европы от предлагаемого американским президентом Дональдом Трампом плана урегулирования украинского конфликта был бы безумием. Он пояснил, что несогласие Украины и европейских стран с этой инициативой грозит выходом президента США из переговорного процесса.
25 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что Зеленский перестанет возглавлять киевский режим уже через полгода, если не согласится на заключение мира.