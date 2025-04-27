WSJ: США и Иран спорят по вопросам об обогащении урана и ракетной программе

21 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против Тегерана будет главным требованием на переговорах по иранской ядерной программе. По его словам, вероятная сделка должна сопровождаться гарантиями того, что результаты будут долгосрочными, а стороны станут выполнять свои обязательства.