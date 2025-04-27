WSJ: США и Иран спорят по вопросам об обогащении урана и ракетной программе

США и Иран в рамках продолжающихся переговоров ведут споры, которые касаются главным образом иранской программы по обогащению урана, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Авторы публикации назвали указанный вопрос «основной точкой преткновения». Кроме того, стороны дискутируют по поводу желания США увязать иранскую ракетную программу с новой ядерной сделкой.
Вместе с тем неназванный представитель Белого дома заявил, что переговоры, которые Тегеран и Вашингтон проводили в Омане, стали «позитивными и продуктивными».
Он уточнил, что очередная такая встреча пройдёт в ближайшее время в Европе.
Напомним, 18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России содействовать заключению США и Ираном взаимоприемлемых договоренностей по ядерной сделке. Он добавил, что Москва поддержит договоренности, учитывающие законные интересы иранской стороны.
21 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против Тегерана будет главным требованием на переговорах по иранской ядерной программе. По его словам, вероятная сделка должна сопровождаться гарантиями того, что результаты будут долгосрочными, а стороны станут выполнять свои обязательства.