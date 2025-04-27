Пакистан назвал условие военных действий против Индии

«У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ», — сказал он.