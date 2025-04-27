Напомним, в июне председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт предупредил, что нынешнее руководство ЕС рискует быть свергнутым, если оно не изменит свой политический курс относительно Украины и эскалации конфликта с Россией. Он уточнил, что в течение двух лет наблюдалось серьезное искажение многих политических процессов. Гердт связал эту деятельность со стремлением элиты ЕС остаться у власти.