Высокопоставленные официальные лица в странах ЕС все больше рассматривают председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен как «токсичную» фигуру и склоняются к её отставке, написал швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на европейские дипломатические круги.
Они считают, что уход главы ЕК мог бы «разблокировать» многие процессы в Евросоюзе, который находится в плачевном состоянии.
«В любом нормальном государстве задались бы вопросом, подходящее ли по-прежнему его руководство. Но ЕС не государство, и уж тем более не нормальное», — отмечается в публикации.
Авторы статьи полагают, что смена власти в объединении позволила бы сделать внешнюю политику Брюсселя «более разносторонней и открытой».
Напомним, в июне председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт предупредил, что нынешнее руководство ЕС рискует быть свергнутым, если оно не изменит свой политический курс относительно Украины и эскалации конфликта с Россией. Он уточнил, что в течение двух лет наблюдалось серьезное искажение многих политических процессов. Гердт связал эту деятельность со стремлением элиты ЕС остаться у власти.