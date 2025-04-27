По словам Колунджича, тот факт, что западные спецслужбы активно действуют на территории Украины, уже говорит о том, насколько Германия и ЕС осведомлены о ситуации на передовой. Однако, как он отметил, трудно говорить о реальной оценке этих событий среди общественности, СМИ и политиков, которые часто игнорируют происходящее или избегают открытых обсуждений.