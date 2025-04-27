Немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич выразил мнение, что власти Германии и Евросоюза оказались в тупике по отношению к Украине. В интервью РИА Новости он прокомментировал недавний провал ВСУ в Курской области и его восприятие в ЕС и Берлине.
По словам Колунджича, тот факт, что западные спецслужбы активно действуют на территории Украины, уже говорит о том, насколько Германия и ЕС осведомлены о ситуации на передовой. Однако, как он отметил, трудно говорить о реальной оценке этих событий среди общественности, СМИ и политиков, которые часто игнорируют происходящее или избегают открытых обсуждений.
Эксперт также подчеркнул, что в ближайшем будущем в Германии и ЕС вряд ли изменится официальная позиция по Украине. Он считает, что политические и общественные деятели продолжат поддерживать курс на «всё как прежде», несмотря на реальность, что лишь закрепляет их в замкнутом круге, из которого сложно найти выход.
Ранее сообщалось, что Европа на переговорах с США по Украине отказывается признавать Крым российским и снимать с России санкции. Европейские дипломаты отмечают, что, кроме признания Крыма, есть и другие «основные камни преткновения».