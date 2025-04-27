NBC узнал о «неуверенности» Хегсета в своем положении после утечек

Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне скандалов с утечками информации и внутренних конфликтах в ведомстве становится «непредсказуемым» и кажется все более «неуверенным» в своей работе и положении в администрации, заявили NBC News два чиновника, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников телеканала, Хегсет хочет, чтобы президент Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, и уделяет больше внимания публичным выступлениям. В недавнем телефонном разговоре Трамп сказал главе Пентагона, что не одобряет отправку деталей об операции в Йемене в чат в Signal, где была в том числе его жена, рассказали американский чиновник и источник NBC, знакомый с беседой. Президент назвал поступок Хегсета ребячеством, но в конце разговора посоветовал ему «продолжать борьбу».
Чиновники, работающие рядом с Хегсетом, описывают его как трудного и колючего человека и говорят, что он ругается и кричит на персонал. Они рассказали о напряженной обстановке среди старших сотрудников шефа Пентагона со спорами, иногда даже криками.
Несколько сотрудников Пентагона сообщили, что в прошлом месяце Хегсет был в ярости из-за утечки информации о подготовке военного брифинга по Китаю для Илона Маска. Он накричал на исполняющего обязанности председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), адмирала Кристофера Грейди и пригрозил проверкой на детекторе лжи. Об этом писала также The Wall Street Journal.
The New York Times (NYT) и WSJ со ссылкой на двух американских чиновников 21 марта сообщили о подготовке Пентагоном брифинга для Маска, на котором будет представлен секретный план Вооруженных сил США в случае войны с Китаем. Хегсет тогда утверждал, что это «неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более рациональному производству». После утечки брифинг решили отменить.
Собеседники WSJ назвали это «поворотным моментом» в непростой карьере шефа Пентагона, поскольку спустя несколько дней главред The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о том, что советник по нацбезопасности Белого дома Майк Уолтц включили в чат в Signal, где обсуждалась операция против хуситов. В том числе там приводились некоторые детали ударов по Йемену. Уолтц заявил, что Голдберг отображался в чате под чужим именем, а контакта журналиста у него не было.
Менее чем через месяц NYT со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет с личного телефона отправил детали операции против хуситов и в другой чат, где состояли в том числе его жена Дженнифер, брат Фил и личный юрист Тим Парлаторе. Двое мужчин после того, как Хегсет возглавил Пентагон, также получили должности там, однако его супруга не является сотрудником ведомства. Кроме того, участниками чата были два чиновника, которых отстранили от службы из-за утечек. Пентагон опроверг эти данные.
Хегсет назвал сообщения «анонимной клеветой», Трамп выступил в его защиту. «Он отлично справляется со своей работой. Спросите хуситов, как он справляется», — сказал президент США.
После этого радиостанция NPR сообщила, что в Белом доме начали искать замену Хегсету. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт опровергла эту информацию.
Трамп еще после истории с добавлением в чат главреда Atlantic отказался увольнять своих чиновников из-за «фейковых новостей и охоты на ведьм». При этом за увольнение Уолтца тогда выступали некоторые чиновники администрации, писала Politico. По данным издания, президент признал, что Уолтц «облажался», но решил не увольнять его. «Они не хотят давать прессе скальп», — пояснил один из источников газеты.