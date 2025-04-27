NBC узнал о «неуверенности» Хегсета в своем положении после утечек

Менее чем через месяц NYT со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет с личного телефона отправил детали операции против хуситов и в другой чат, где состояли в том числе его жена Дженнифер, брат Фил и личный юрист Тим Парлаторе. Двое мужчин после того, как Хегсет возглавил Пентагон, также получили должности там, однако его супруга не является сотрудником ведомства. Кроме того, участниками чата были два чиновника, которых отстранили от службы из-за утечек. Пентагон опроверг эти данные.