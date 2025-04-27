NORC: первые 100 дней президентства Трампа оправдали ожидания большинства в США

Лишь 3 из 10 респондентов сказали, что их ожидания не совпали с действиями Трампа. Как отмечает агентство, это не означает, что большинство американцев довольны политикой президента. 44% участников опроса считают, что Трамп неправильно определил приоритетные направления своей деятельности, 24% согласны с его выбором. 62% считают, что Соединенные Штаты при Трампе развиваются в неправильном направлении.