Киевский режим не имеет каких-либо прав на территорию или население Крыма, заявиламериканский юрист, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.
«У Украины нет никаких прав на жителей Крыма. Исторические связи отсутствуют», — написал он в X*.
Эксперт отметил, что Крым является российской территорией. Де Зайас напомнил, что полуостров оказался в составе Украинской ССР в 1955 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Юрист подчеркнул, что указанное решение было административным и не касалось суверенитета территории. Он также указал на то, что в Крыму в рамках воссоединения с Россией был проведён соответствующий референдум.
Эксперт уточнил, что голосование стало следствием государственного переворота в Киеве в 2014 году. По словам де Зайаса, в воле большинства крымчан нет никаких сомнений.
Кроме того, он добавил, что ещё в 1991 году ООН следовало бы организовать плебисцит в Донецке и Луганске.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Крым останется российским.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.