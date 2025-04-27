Министр просвещения посетил организации образования Мангистауской области

Первым объектом визита стала новая школа № 33 на 1300 мест, построенная в рамках национального проекта «Комфортная школа». На сегодня по нацпроекту в области уже открыты три новые школы, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще десять.
Министр также посетил среднюю школу № 12, вошедшую в национальную программу реновации. Школа, построенная в 1979 году, будет полностью обновлена к концу текущего года. В целом программа реновации охватит 21 школу.
Гани Бейсембаев также ознакомился с деятельностью Международной школы Актау (AIS). На встрече с педагогическим сообществом региона он напомнил, что государство предпринимает беспрецедентные меры по обновлению школьной инфраструктуры.
По поручению Главы государства реализуется масштабный национальный проект «Комфортная школа», направленный на создание равной, безопасной и современной образовательной среды для детей по всей стране. Только в рамках нацпроекта полмиллиона будут обеспечены местами в 217 школах нового формата. Наряду с этим, по инициативе Президента стартовала программа реновации действующих школ — в нее вошли почти 1300 объектов образования, построенных в середине прошлого столетия. Данные меры позволят поэтапно привести все школы страны к единому современному стандарту.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено таким ключевым направлениям, как повышение качества обучения, усиление воспитательной работы в рамках программы «Адал азамат», обеспечение безопасности детей и развитие кадрового потенциала через повышение квалификации педагогов.
По итогам поездки руководителям областного управления образования, территориального департамента министерства и администрациям школ даны конкретные поручения по каждому из обозначенных направлений.