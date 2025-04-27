Министр просвещения посетил организации образования Мангистауской области

По поручению Главы государства реализуется масштабный национальный проект «Комфортная школа», направленный на создание равной, безопасной и современной образовательной среды для детей по всей стране. Только в рамках нацпроекта полмиллиона будут обеспечены местами в 217 школах нового формата. Наряду с этим, по инициативе Президента стартовала программа реновации действующих школ — в нее вошли почти 1300 объектов образования, построенных в середине прошлого столетия. Данные меры позволят поэтапно привести все школы страны к единому современному стандарту.