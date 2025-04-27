ERR: Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala

Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали российский танкер Kiwala вблизи острова Аэгна в заливе Мууга ради проверки документов. Судно направлялось вдоль эстонских берегов в российский порт Усть-Луга. Эстонская полиция заявило, что танкер находится под санкциями, а потому не имеет права находиться вблизи эстонских территориальных вод.