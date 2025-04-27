ERR: Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala

В Эстонии сообщили об освобождении задержанного танкера Kiwala. Об этом информирует эстонская телерадиокомпания ERR.
«Задержанный 11 апреля эстонскими военно-морскими силами танкер Kiwala устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию», — сообщает телерадиокомпания, ссылаясь на директора морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.
На момент получения информации телерадиокомпанией танкер находился на якоре в заливе Мууга около побережья Эстонии и проходил последние процедуры перед тем, как покинуть страну.
Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали российский танкер Kiwala вблизи острова Аэгна в заливе Мууга ради проверки документов. Судно направлялось вдоль эстонских берегов в российский порт Усть-Луга. Эстонская полиция заявило, что танкер находится под санкциями, а потому не имеет права находиться вблизи эстонских территориальных вод.
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