Сакс отметил, что условия, которые озвучивает Зеленский, являются невыполнимыми и ухудшают положение Украины. Кроме того, по словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже якобы осознал, понял, что Вашингтон вместе с Киевом уже проиграли России.