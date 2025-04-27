Требования, выдвигаемые главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, грозят Украине гибелью, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
«Такая позиция — это подписание смертного приговора для украинских граждан», — сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Сакс отметил, что условия, которые озвучивает Зеленский, являются невыполнимыми и ухудшают положение Украины. Кроме того, по словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже якобы осознал, понял, что Вашингтон вместе с Киевом уже проиграли России.
Экономист утверждает, что по этой причине глава Белого дома стремится завершить украинский конфликт.
«Украина не выиграет на поле боя. Она не сможет вернуться к границам 1991 года. Верить в это — еще одна фантазия», — добавил Сакс.
Напомним, 25 апреля политолог Александр Дудчак в беседе с aif.ru выразил мнение, что Зеленский отказывается от мирного урегулирования по Украине и не поддерживает план Трампа, поскольку опасается за свою жизнь.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что глава киевского режима потеряет Украину уже через полгода, если не согласится на заключение мира.