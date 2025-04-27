Военкор Гармаев обнародовал фото освобождавших Курскую область солдат КНДР

О завершении операции в Курской области главе государства доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, 26 апреля российские войска освободили село Горналь, ставшее последним населенным пунктом, остававшимся под контролем ВСУ. По оценкам Герасимова, общие потери украинской стороны за время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек. Помимо этого, ~Герасимов подтвердил участие военнослужащих КНДР в боевых действиях~. Это стало первым официальным подтверждением российского руководства о вовлечении северокорейских сил в конфликт. Герасимов отметил, что северокорейские военнослужащие, действуя «плечом к плечу» с российскими войсками, проявили стойкость и героизм.